Землетрясение в Иране: казахстанцев среди пострадавших нет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с пострадавшими от землетрясения в Иране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших от землетрясения в Иране нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек. Эпицентр толчков располагался в провинции Кирманшах. Поисково-спасательные работы продолжаются.



фото:© REUTERS/Tasnim News Agency