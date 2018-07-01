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Землетрясение в Иране: казахстанцев среди пострадавших нет

23 Июля 2018 12:37 181
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Землетрясение в Иране: казахстанцев среди пострадавших нет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали ситуацию с пострадавшими от землетрясения в Иране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По предварительным данным, казахстанцев среди пострадавших от землетрясения в Иране нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек. Эпицентр толчков располагался в провинции Кирманшах. Поисково-спасательные работы продолжаются.

фото:© REUTERS/Tasnim News Agency

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Ключевые слова: Иран, МИД РК, Происшествия,
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