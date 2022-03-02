Землетрясение в Афганистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 02 марта 2022 г. в 15 час 58 мин 32 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 1000 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 6.2. Координаты эпицентра 36.03° с.ш. 69.88° в.д. Глубина 80 км», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Напомним, сегодня спасатели показали алматинцам , как вести себя при сильном землетрясении.