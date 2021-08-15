Землетрясение в Афганистане зафиксировали казахстанские сейсмологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 16 часов 41 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 864 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана .

Энергетический класс землетрясения 12.2 . Магнитуда MPV 5.5 . Координаты эпицентра 37.46° с.ш. 70.07° в.д. Глубина 45 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет