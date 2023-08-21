Землетрясение в 5,5 балла зафиксировали в Афганистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 августа в 10 часов 40 минут 9 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 850 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 37.05° с.ш. 70.99° в.д. Глубина 180 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».