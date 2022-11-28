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    Землетрясение в 5,4 балла произошло на территории Китая

    28 Ноября 2022, 02:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 ноября в 01 час 58 мин 38 сек алматинского времени (27 ноября 2022г. в 19 час 58 мин 38 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 438 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 39.62° с.ш. 74.72° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Китай Землетрясение
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