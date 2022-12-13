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    Землетрясение в 5,3 балла произошло в Китае

    13 Декабря 2022, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 декабря в 06 час 03 мин 30 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 1125 км на от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 42.95° с.ш. 90.65° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: earninginmotion.com
    Китай Мировые новости Землетрясение
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