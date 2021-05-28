РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 28 Май 2021 | GMT +6

    Землетрясение в 5,3 балла произошло в Афганистане

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 мая в 13 час 24 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    По данным СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 853 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана .

    «Энергетический класс землетрясения 11.7 . Магнитуда MPV 5.3 . Координаты эпицентра 37.31° с.ш. 70.47° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Афганистан для mail.ru Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!