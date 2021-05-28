Землетрясение в 5,3 балла произошло в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 мая в 13 час 24 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

По данным СОМЭ, эпицентр землетрясения расположен в 853 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана .

«Энергетический класс землетрясения 11.7 . Магнитуда MPV 5.3 . Координаты эпицентра 37.31° с.ш. 70.47° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора.