Землетрясение в 5,3 балла произошло на востоке Турции

АНКАРА. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Согласно данным AFAD, в пятницу в 20:48 было зарегистрировано землетрясение силой 5,3 балла, эпицентром которого стал район Ешилюрт провинции Малатья. Очаг залегал на глубине 7 км.

Землетрясение, как пишет Анадолу, ощущалось в Малатье, а также в городах Кахраманмараше, Адыямане, Шанлыурфе и Газиантепе. Многие горожане вышли на улицы сразу после толчка.

«Наши бригады проводят полевые исследования. На данный момент разрушено 1 заброшенное здание в Батталгазинском районе. Один ребенок, переходя улицу, сломал ногу и был доставлен в больницу. Есть несколько случаев прыжков с балкона», - сообщил глава провинции Малатья Эрсин Языджи.

Напомним, 6 февраля текущего года на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.