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    Землетрясение в 5,2 балла произошло в Афганистане

    1 Января 2023, 14:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 января в 12 час 39 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 832 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 37.19° с.ш. 71.08° в.д. Глубина 170 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: eudat.eu
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