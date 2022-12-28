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    Землетрясение в 5,1 балла произошло на территории Китая

    28 Декабря 2022, 20:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 декабря в 19 час 19 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 750 км на юго-запад от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 84.37° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: ekonomigundemi.com.tr



    Китай Мировые новости Землетрясение
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