Землетрясение в 4,9 балла произошло в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 сентября в 13 час 08 мин 11 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 693 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 38.26° с.ш. 71.90° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».