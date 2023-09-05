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    19:00, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Землетрясение в 4,9 балла произошло в Таджикистане

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    Фото: Anadolu Agency
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 сентября в 13 час 08 мин 11 сек по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 693 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 38.26° с.ш. 71.90° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Центральная Азия Землетрясение Мировые новости Таджикистан для mail.ru
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