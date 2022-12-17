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    Землетрясение в 3,9 балла произошло на территории Казахстана

    17 Декабря 2022, 21:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 19 час 31 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 46.95° с.ш. 82.85° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
    Землетрясение
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