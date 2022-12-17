Землетрясение в 3,9 балла произошло на территории Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 декабря в 19 час 31 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 626 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 46.95° с.ш. 82.85° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



