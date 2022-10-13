Землетрясение снова зафиксировали на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 октября в 13 час 56 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 360 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 42.34° с.ш. 81.15° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Сегодня утром в 07:08 по времени Алматы казахстанские сейсмологи уже фиксировали подземные толчки на территории Китая.

Фото: ekonomigundemi.com.tr















