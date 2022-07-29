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Землетрясение силой в два балла ощутили жители Усть-Каменогорска
29 Июля 2022 23:49

Землетрясение силой в два балла ощутили жители Усть-Каменогорска

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 29 июля 2022г. в 19 час 01 мин 04 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ»

«Эпицентр землетрясения расположен в 1376 км на северо-восток от г. Алматы на границе Монголии и России . Энергетический класс землетрясения 13.9 . Магнитуда MPV 5.9 .
Координаты эпицентра 50.50° с.ш. 91.42° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск - около 2 баллов», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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