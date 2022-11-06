Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Землетрясение силой в 4,1 балла произошло в Кыргызстане

6 Ноября 2022, 08:49
Землетрясение силой в 4,1 балла произошло в Кыргызстане
6 Ноября 2022, 08:49

Землетрясение силой в 4,1 балла произошло в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 ноября 2022г. в 08 час 11 мин 45 сек по алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 412 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.55° с.ш. 73.45° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Новости по теме
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
Землетрясение произошло на территории Казахстана
Читайте также
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
NASA успешно запустило к Луне ракету «Артемида»
Евросоюз увеличивает расходы на оборону
Индонезия переходит на возобновляемые источники энергии
Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года
Взрывы прогремели в районе Фатих в Стамбуле
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель начальника полиции Алматы
2 Дворец спорта построят в Петропавловске
3 Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
4 Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
5 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору