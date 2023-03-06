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    Землетрясение силой 4,5 балла произошло у берегов Турции

    6 Марта 2023, 16:46

    ХАТАЙ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В заливе Искендерун в Средиземном море, у юго-восточного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Подземные толчки ощущались в турецкой провинции Хатай.

    Толчки зафиксированы в 23:49 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,39 км. Эпицентр находился в заливе Искендерун в Средиземном море.

    По данным местных властей, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

    В Турции, как ранее сообщалось, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Землетрясение в Турции
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