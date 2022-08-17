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    Землетрясение силой 3,5 балла произошло на Иссык-Куле

    17 Августа 2022 10:30

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В северной части Иссык-Куля произошло землетрясение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Институт сейсмологии национальной академии наук Кыргызстана.

    Толчки силой 3,5 балла, зафиксированные 16 августа в 16:16 по местному времени, ощущались в селах Корумду, Темировка, Григорьевка, Кожояр, Булан-Соготу и Семеневка Иссык-Кульского района, 3 балла - в селах Бостери, Кок-Добе, Ананьево и 2,5 балла - в городе Чолпон-Ата, в селах Кара-Ой, Жаркынбаев.

    По информации Министерства чрезвычайных ситуаций КР, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.


    Фото: cnbcfm.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Происшествия #Кыргызстан #Мировые новости #Землетрясение
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