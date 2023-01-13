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Землетрясение произошло в Жетысуской области

13 Января 2023, 23:00
Землетрясение произошло в Жетысуской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 18 час 31 минуту зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 226 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.1.Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 44.44° с.ш. 79.15° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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