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Землетрясение произошло в Жетысуской области
26 Августа 2022 02:49

Землетрясение произошло в Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 1 час 57 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 45.83° с.ш. 79.54° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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