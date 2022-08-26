26 Августа 2022 02:49

Землетрясение произошло в Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 1 час 57 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 358 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 45.83° с.ш. 79.54° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».