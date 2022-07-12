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Землетрясение произошло в Жамбылской области
12 Июля 2022 08:29

Землетрясение произошло в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 04 часа 29 минут (в 22 часа 29 минут по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 141 км на запад от города Алматы на территории Казахстана, в Жамбылской области.

Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 43.31° с.ш. 75.17° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


Фото: the-sun.com

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