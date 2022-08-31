Землетрясение произошло в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 31 августа 09:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 847 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана . Энергетический класс землетрясения 10.4 . Магнитуда MPV 4.8 . Координаты эпицентра 39.38° с.ш. 68.15° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: www.aa.com.tr





