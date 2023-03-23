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    Землетрясение произошло в Кыргызстане

    23 Марта 2023, 10:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 5 часов 3 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 209 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 41.39° с.ш. 76.24° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

    Как сообщалось, в Таразе, Шымкенте и Туркестанской области ночью ощутили подземные толчки силой 2-3 балла. Эпицентр землетрясения был расположен в 740 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Таджикистана.

    Также в Ташкенте и других городах Узбекистана вновь ощущалось сильное землетрясение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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