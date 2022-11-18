Землетрясение произошло в Кыргызстане

18 Ноября 2022, 08:50

18 Ноября 2022, 08:50

Землетрясение произошло в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 08 часов 11 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 513 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 39.52° с.ш. 73.22° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: ekonomigundemi.com.tr







