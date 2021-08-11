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Землетрясение произошло в Китае
11 Августа 2021 07:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 4 часа 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 570 км на восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.97° с.ш. 83.89° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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