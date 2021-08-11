Землетрясение произошло в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 4 часа 39 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 570 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.97° с.ш. 83.89° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.