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Землетрясение произошло в Алматинской области

31 Мая 2020 14:46
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Землетрясение произошло в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 11 часов 57 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 235 км на восток от города Алматы на территории Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 10.5 . Магнитуда MPV 4.3 . Координаты эпицентра 42.84° с.ш. 79.75° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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