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Землетрясение произошло в Алматинской области

27 Января 2020 23:51
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Землетрясение произошло в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 22 часа 58 минут зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 227 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 44.72° с.ш. 78.80° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматинская область, город Текели - 2 балла.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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