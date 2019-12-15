Землетрясение произошло в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 декабря 2019 года в 08 час 54 мин 00 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 206 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 9.0 . Магнитуда MPV 3.9 . Координаты эпицентра 44.16° с.ш. 79.10° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.