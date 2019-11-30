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Землетрясение произошло в Алматинской области

30 Ноября 2019 16:38
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Землетрясение произошло в Алматинской области

АЛМАТЫ-ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В 250 км к северо-востоку от города Алматы, в Алматинской области, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 30 ноября в 15 часов 02 минуты 45 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.2. Магнитуда - 4.3», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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