Землетрясение произошло в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 25 октября в Алматинской области произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

«25 октября 2019г. в 08 час 15 мин 58 сек Алматинского времени (25 октября 2019г. в 02 час 15 мин 58 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 9.1.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 44.48° с.ш. 79.92° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет