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Землетрясение произошло в Алматинской области

13 Октября 2019 19:08
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Землетрясение произошло в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 октября 2019 года в 18 час 29 мин 50 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

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«Эпицентр землетрясения расположен в 470 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 10.6 . Магнитуда MPV 4.8 . Координаты эпицентра 45.83° с.ш. 81.55° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.

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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Происшествия,
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