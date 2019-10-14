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Землетрясение произошло в Афганистане

14 Октября 2019 07:46
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Землетрясение произошло в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 855 км к юго-западу от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 14 октября в 7 часов 11 минут 36 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 12.3. Магнитуда - 5.9», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось о двух землетрясениях, произошедших в воскресенье на территории Казахстана.

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Ключевые слова: Происшествия, Афганистан,
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