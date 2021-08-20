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Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
20 Августа 2021 08:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 августа 2021г. в 07 час 29 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 96 км на север от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.7. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.07° с.ш. 77.01° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
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