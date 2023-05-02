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    Землетрясение произошло в 821 километре от Алматы

    2 Мая 2023, 20:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    Землетрясение произошло в 16:31 по времени Алматы.

    Эпицентр землетрясения расположен в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
    Энергетический класс землетрясения 10.6.
    Магнитуда MPV 4.9.
    Координаты эпицентра 37.26° с.ш. 71.16° в.д.
    Глубина 10 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Афганистан Природа Землетрясение
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