Землетрясение произошло в 821 километре от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение произошло в 16:31 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 821 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 37.26° с.ш. 71.16° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



