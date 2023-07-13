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    Землетрясение произошло в 772 км от Алматы

    13 Июля 2023, 07:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 июля 2023 г. в 06 час 00 мин 20 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 772 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 48.46° с.ш. 83.40° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): с. Курчум 2 балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Землетрясение
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