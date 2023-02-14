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    Землетрясение произошло в 71 км от Алматы

    14 Февраля 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 февраля 2023 года в 16 часов 00 минут 15 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 71 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 43.32° с.ш. 77.78° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: EPA/Claudio Peri

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия МЧС Землетрясение
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