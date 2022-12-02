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    Землетрясение произошло в 698 км на северо-восток от Алматы

    2 Декабря 2022, 01:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 декабря в 23:52 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 698 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 9.0.

    Магнитуда MPV 4.3.

    Координаты эпицентра 47.65° с.ш. 83.20° в.д.

    Глубина 15 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Ранее подземные толчки зафиксировали 1 декабря в 17:06 в 280 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
    Алматы Происшествия Природа Землетрясение
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