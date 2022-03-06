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    13:44, 06 Март 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 604 км от Алматы на территории Китая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 марта 2022 года в 13 час 17 мин 13 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 604 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.96° с.ш. 84.06° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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