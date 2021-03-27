РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:27, 27 Март 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 561 км от Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 05:08 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение в 561 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 561 км на юго-восток от Алматы на территории Китая .

    Энергетический класс землетрясения 11.3 .
    Магнитуда MPV 4.1 .
    Координаты эпицентра 40.37 °с.ш. 82.52 ° в.д.
    Глубина 15 км.
    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!