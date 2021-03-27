08:27, 27 Март 2021 | GMT +6
Землетрясение произошло в 561 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 марта в 05:08 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение в 561 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 561 км на юго-восток от Алматы на территории Китая .
Энергетический класс землетрясения 11.3 .
Магнитуда MPV 4.1 .
Координаты эпицентра 40.37 °с.ш. 82.52 ° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Магнитуда MPV 4.1 .
Координаты эпицентра 40.37 °с.ш. 82.52 ° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет