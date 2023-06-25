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    Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

    25 Июня 2023, 08:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июня в 02 часа 51 минуту по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 500 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 47.05° с.ш. 80.20° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Землетрясение
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