Землетрясение произошло в 500 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июня в 02 часа 51 минуту по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 500 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 47.05° с.ш. 80.20° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».