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Землетрясение произошло в 466 км от Алматы
23 Января 2020 11:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 января 2020 года в 10 час 52 мин 37 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 466 км на юго-востоке от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.7 . Магнитуда MPV 4.3 . Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.20° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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