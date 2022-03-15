Землетрясение произошло в 446 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 марта 2022г. в 05 час 50 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 446 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.56° с.ш. 82.39° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».