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    07:31, 15 Март 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 446 км от Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 марта 2022г. в 05 час 50 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 446 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.56° с.ш. 82.39° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы для mail.ru Происшествия
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