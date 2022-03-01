Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Землетрясение произошло в 444 км от Алматы
1 Марта 2022 02:26
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 марта 2022 г. в 01 час 54 мин 13 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПервый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы Детей со сложной деформацией позвоночника вылечили в Алматы XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Как это было
«Эпицентр землетрясения расположен в 444 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 39.58° с.ш. 79.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Прохожие спасли двух детей из огня в Щучинске
- Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
- Детей со сложной деформацией позвоночника вылечили в Алматы
- Семь граждан РК благополучно пересекли украинско-российскую границу и направляются на родину
- Казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам
- XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. Как это было
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн