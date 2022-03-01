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Землетрясение произошло в 444 км от Алматы

1 Марта 2022 02:26
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Землетрясение произошло в 444 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 марта 2022 г. в 01 час 54 мин 13 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 444 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 39.58° с.ш. 79.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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#Алматы   #Происшествия   #Китай  
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