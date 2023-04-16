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Землетрясение произошло в 43 км от Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 09:30
Землетрясение произошло в 43 км от Алматы Фото: aa.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 апреля 2023 г. в 08:55 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 43 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 43.28° с.ш. 77.43° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Ранее сообщалось о землетрясении, произошедшем в 325 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.


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