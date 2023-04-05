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    Землетрясение произошло в 401 км от Алматы на территории Китая

    5 Апреля 2023, 03:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    Землетрясение произошло в 02:26 по времени Алматы.

    Эпицентр землетрясения расположен в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 10.6.

    Магнитуда MPV 4.7.

    Координаты эпицентра 41.94° с.ш. 81.49° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Китай Природа Землетрясение
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