Землетрясение произошло в 401 км от Алматы на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».
Землетрясение произошло в 02:26 по времени Алматы.
Эпицентр землетрясения расположен в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.6.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 41.94° с.ш. 81.49° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет