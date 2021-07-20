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Землетрясение произошло в 374 км от Алматы

20 Июля 2021 15:16
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Землетрясение произошло в 374 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 июля в 07:26 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

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Эпицентр землетрясения расположен в 374 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.0.

Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 80.84° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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#Алматы   #Происшествия   #Китай   #Природа   #Землетрясение  
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