Землетрясение произошло в 367 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 марта 2021 г. в 19 час 14 мин 12 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 367 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.6 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 41.64° с.ш. 80.83° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что землетрясение почувствовали жители Талдыкоргана и Текели.