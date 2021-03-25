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    20:19, 24 Март 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 367 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 24 марта 2021 г. в 19 час 14 мин 12 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

    «Эпицентр землетрясения расположен в 367 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.6 . Магнитуда MPV 4.5 . Координаты эпицентра 41.64° с.ш. 80.83° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что землетрясение почувствовали жители Талдыкоргана и Текели.


    Теги:
    Китай Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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