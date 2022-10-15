15 Октября 2022, 08:35
Землетрясение произошло в 364 км на восток от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 октября в 07:52 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 364 км на восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.0.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 81.22° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: www.aa.com.tr
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