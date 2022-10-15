15 Октября 2022, 08:35

Землетрясение произошло в 364 км на восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 октября в 07:52 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 364 км на восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 81.22° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: www.aa.com.tr