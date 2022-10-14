Землетрясение произошло в 356 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 октября в 13 час 32 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.05° с.ш. 80.95° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото:gismeteo.kz