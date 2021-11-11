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Землетрясение произошло в 356 км от Алматы
11 Ноября 2021 07:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 ноября в 06:32 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.
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Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 44.38° с.ш. 81.03° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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