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Землетрясение произошло в 356 км от Алматы

11 Ноября 2021 07:29
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Землетрясение произошло в 356 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 ноября в 06:32 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение.

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Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 44.38° с.ш. 81.03° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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#Алматы   #Происшествия   #Китай   #Природа   #Землетрясение  
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