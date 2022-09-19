Землетрясение произошло в 354 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 сентября 2022 года в 18 час 06 мин 16 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 354 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.6.

Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 45.14° с.ш. 80.43° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: cnbcfm.com







